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Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов

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© VisualHunt.com

Стоимость биткоина впервые с октября прошлого года превысила психологическую отметку в 7 тысяч долларов.

С начала мая стоимость криптовалюты возросла на 35%, сообщает американский финансово-экономический журнал Forbes.

По мнению аналитиков, на стоимость биткоина могла повлиять торговая война США и Китая.

Как сообщал «Ридус», в субботу, 11 мая, президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на ввоз в США китайских товаров на общую сумму 300 миллиардов долларов.

Рекорд стоимости криптовалюты был поставлен в декабре 2017 года, когда за один биткоин давали 19 тысяч 650 долларов, напоминает РЕН ТВ.

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