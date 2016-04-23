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На севере Франции шесть человек пострадали в результате стрельбы

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© Zuma\TASS

На севере Франции в главном городе исторической области Пикардия Амьене шесть человек получили ранения в результате стрельбы, сообщает радиостанция France Bleu.

Отмечается, что стрельба произошла в здании местной общественной организации и недалеко от него в ночь на воскресенье, 12 мая.

Всех раненых в результате инцидента госпитализировали, однако четверо из них вскоре были выписаны.

Прокуратура начала расследование, правоохранители уже задержали несколько человек.

Пока не сообщается, что стало причиной стрельбы.

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