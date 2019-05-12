Россиянин хотел вывезти с Украины 450 наручных часов на 45 тысяч долларов

Гражданин России предпринял попытку незаконного провоза с территории Украины более 450 наручных часов на сумму, превышающую 45 тысяч долларов.

Как сообщает государственная пограничная служба Украины, он провозил контрабанду в автомобиле, на котором направлялся на теплоход, следовавший в Турцию.

В сообщении отмечается, что, используя конструктивные особенности своей машины Ford, россиянин спрятал часы под запасным колесом, в дверях и под сиденьями.

В результате пограничники изъяли у контрабандиста часы и автомобиль, а по факту незаконного перемещения товара составили протокол о нарушении таможенных правил.

Теперь нарушителю грозит штраф в размере полной стоимости незаконно перевозимых товаров.

Ранее сообщалось, что москвича осудили за контрабанду запчастей для Су-27 на Украину.