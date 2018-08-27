На востоке Москвы толпа избила мужчину лопатой
- 10 мая 2019, 20:14
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На Вешняковской улице в Москве несколько человек набросились на мужчину и избили его лопатой.
В результате он получил травмы головы, сообщает РЕН ТВ.
Приехавшие на место происшествия медики оказали потерпевшему первую помощь и перевязали раны. Затем мужчина был отправлен в больницу.
Данные о том, что помимо лопаты в потасовке применялись колья, пока не нашли подтверждения, уточняет телеканал.
Факт причинения телесных повреждений мужчине подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, однако причины конфликта, разгоревшегося на востоке Москвы, остаются неизвестными.
В настоящее время проводится проверка по факту инцидента.
Ранее на видео попала драка с поножовщиной, произошедшая 1 мая в торговом центре Нового Уренгоя.
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