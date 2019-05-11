В Китае найден динозавр с крыльями летучей мыши

Группа китайских палеонтологов во время плановых раскопок в провинции Ляонин обнаружила окаменелости нового рода и вида небольших динозавров из семейства скансориоптеригидов.

У динозавров были перепончатые крылья, как у современных летучих мышей. Эта находка доказывает, что эволюция «экспериментировала» с разными типами крыльев у динозавров.

Напомним, что скансориоптеригиды (Scansoriopterygidae) — динозавры средней массой около 200 граммов, самый мелкий представитель семейства, Scansoriopteryx heilmanni, в длину достигал лишь 16 сантиметров.

Название семейства происходит от родового названия Scansoriopteryx, образованного от сочетания латинского слова scandere (восходить, подниматься) и греческого слова -pteryx (перо, крыло).

Также известно, что у Scansoriopteryx были характерные для птиц анатомические особенности: удлинённые передние конечности, кости запястий в форме полумесяца, лапы, приспособленные для сидения на ветках.

Четыре года назад палеонтологи в Китае нашли еще один род и вид таких динозавров, Yi qi («странное крыло»), который, в отличие от сородича, обладал кожистыми перепончатыми крыльями и, по-видимому, мог не только лазать по деревьям, но и планировать, и даже летать.

Yi qi на момент открытия был единственным тероподом с такими крыльями.

Но недавно специалисты из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук описали еще одного представителя семейства, Ambopteryx longibrachium.

У этого динозавра также были перепончатые крылья, и еще шиловидная кость (styliform bone), поддерживающая крыло. От Yi qi его отличают более широкие кости передних лап, которые намного длиннее задних.

Предварительный анализ останков показал, что динозавр, обитавший 163 миллиона лет назад, был взрослой особью. Длина тела составляла не менее 32 см, а массу тела около 300 граммов.