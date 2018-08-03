Пьяный водитель разнес кладбище в Ростовской области

Житель Шолоховского района Ростовской области разгромил кладбище хутора Белогорский.

Приехав туда 9 мая на своем автомобиле ВАЗ, чтобы помянуть родных, мужчина изрядно выпил.

После этого он стал выезжать с кладбища задним ходом, в результате чего снес 8 захоронений.

В одном месте нетрезвый водитель проехал по могиле, в другом — повалил крест, а в третьем — свернул мраморное надгробие, сообщает ФАН.

Издание опубликовало фотографии с места происшествия.

Ранее сообщалось, что на кладбище в поселке Билимбай Свердловской области трое пятиклассников занялись паркуром, в результате чего повредили 157 надгробий.