На рабочем месте в аэропорту Хибины скончался авиадиспетчер
- 10 мая 2019, 16:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В аэропорту Хибины в Апатитах умер авиадиспетчер.
Смерть застигла его на рабочем месте 8 мая, однако об инциденте стало известно только сейчас.
Как сообщает РЕН ТВ, 53-летнему диспетчеру стало плохо внезапно.
По имеющейся у телеканала информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
В апреле 2015 года 63-летний нижегородский авиадиспетчер умер спустя семь минут после медосмотра.
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