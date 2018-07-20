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Парад Победы на Красной площади: фоторепортаж

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В Москве на Красной площади состоялся парад в честь 74-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Пешая колонна была сформирована из 35 парадных расчетов. Затем прошла военная техника. Воздушную часть парада решили отменить из-за низкой облачности.

© tass.ru

© tass.ru

© tass.ru

© tass.ru

© tass.ru

© tass.ru

© tass.ru

© tass.ru

© tass.ru

© tass.ru

© tass.ru

© tass.ru

© tass.ru

© tass.ru

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