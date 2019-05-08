найти ×
   
  • USD +0.01
    65.23
  • EUR +0.01
    73.09
СохранитьСохранено0
×

00855

Опрос выявил количество россиян, владеющих «автомобилем мечты»

Small f1a6d446e0

По результатам опроса, проведенного аналитическим агентством «Автостат» среди российских автолюбителей, выяснилось, что 17,6% респондентов уже ездят на «автомобиле своей мечты».

Полностью довольны своей машиной 40,4% опрошенных, однако мечтой ее назвать не могут.

Стоимостью автомобиля, а не собственными представлениями о нем руководствовались при покупке 17,9% участников опроса.

Еще 11,7% респондентов рассказали, что мечтой их машина не является, но для поездок вполне годится.

Также в исследовании отмечается, что 7,4% опрошенных продемонстрировали сугубо утилитарное отношение к автомобилю, заявив, что относятся к нему лишь как средству передвижения. И лишь 5% признались, что их автомобиль мечты уже перестали выпускать.

Ранее сообщалось, что в период с января по март 2019 года россияне потратили на покупку иномарок свыше 500 млрд рублей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-4239333читать позжечитаю позже
Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
19352957читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

6291866читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

432710460читать позжечитаю позже