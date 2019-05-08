Русский кит-шпион вернул телефон, уроненный в воду

Норвежские рыболовы обнаружили в водах океана белуху, которая удивила их своим поведением. Кит вёл себя весьма дружелюбно, а когда подплыл ближе к лодке, то рыбаки заметили на животном сбрую, на которой смогли рассмотреть надпись «Equipment St. Petersburg». По словам экспертов, вещь не принадлежит исследователям ни Норвегии, ни Дании, ни Гренландии, поэтому некоторые специалисты решили, что белуха была специально обучена российским флотом для шпионажа. А вскоре кит проявил такую вежливость и хорошее воспитание, что дал ещё один повод верить в версию белухи-шпиона.

Несколько дней назад некая Иса Опдал (Isa Opdahl) находилась в лодке на воде, когда её телефон выскользнул из кармана и упал за борт. Однако не успела девушка расстроиться, как к ней подплыл тот самый вежливый кит-белуха и принёс в зубах её смартфон. Причём животное подплыло так близко, чтобы хозяйка смогла наклониться и взять свой гаджет. Невероятный момент сняла на камеру подруга, а после распространила его по соцсетям.

По словам очевидцев, на данный момент дружелюбная белуха всё ещё остаётся в норвежских водах, плавая недалеко от города Хаммерфест.