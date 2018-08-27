Первый президент Украины заявил, что Хрущев заставил республику взять Крым

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым в состав республики.

Политик убежден, что Хрущев передал полуостров Украине из экономических соображений.

По словам Кравчука, Хрущев в 1954 году приехал в Киев и заявил первому секретарю ЦК Компартии Украины: «Вы должны забрать Крым, Россия не может с ним справиться».

Говорят, что нам подарили Крым. Нет — нас заставили взять Крым, и стране он стоил все эти годы сто десять миллиардов долларов, — рассказал бывший президент Украины в беседе с порталом «Апостроф».

Кравчук считает, что наступит момент, когда Россия опять не сможет справиться с Крымом, и тогда полуостров вернется в состав Украины.

Как сообщал «Ридус», в апреле нынешнего года в Крыму создали рабочую группу, которая должна провести анализ ущерба, нанесенного полуострову за время его нахождения в составе Украины

Крымский полуостров является объектом территориальных разногласий между Россией, контролирующей его с марта 2014 года, и Украиной. Большинство государств — членов ООН продолжают рассматривать Крым как часть Украины.

