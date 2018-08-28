Тест: Как называются детёныши животных?

Нашу планету населяет огромное количество животных, птиц и насекомых. Мы знаем названия большинства из них, а что если вас спросить, как зовут не взрослого зверя, а его детёныша? Вот, например, у зебры рождается зебрёнок или жеребёнок? А как зовут самку леопарда — леопардица или леопардесса? А самку кенгуру? А у жирафа рождаются телята, жеребята или жирафята? Попробуйте безошибочно ответить на все вопросы этого коварного теста, чтобы проверить свои познания в мире животных, и будете весьма удивлены ответами.



На сколько вопросов удалось ответить верно? Хвастайтесь в комментариях, а ссылку на тест отправьте своим друзьям, неравнодушным к братьям нашим меньшим.