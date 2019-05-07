17 незатейливых комиксов о всякой всячине, которые развеселят вас

1. Коротко о межсезонье в России (верхнее фото)

Создавать комиксы стало ужасно модным занятием. Забавные картинки рисуют все, кто может держат карандаш в руке — и художники, и программисты, и работники салонов красоты и даже те, кто вовсе не умеет рисовать.

Ангелина Хомичук из города Минск, Беларусь, тоже придумывает иллюстрации, героями которых чаще всего становятся она сама и её бойфренд. Комиксы, которые девушка публикует под знаком LINA’S COMICS, отличаются незатейливым сюжетом, приятными цветами и смешными подписями. А в житейских ситуациях, с которыми сталкивается эта пара, многие узнают себя.

2. Искусство спать вдвоём

3. Измена? Хуже!

4. Отпуск и непредвиденные расходы

5. Мечты и реальность

6. Комбинезон: девушки поймут

7. Джон Сноу — мой герой

8. Про помощь в семье

9. Весенний ветерок

10. Топ-12 фраз от каждой мамы

11. Про миф о том, что девушки мало едят

12. У кого такое было?

13. Всё твоё — моё

14. Когда в интернете кто-то неправ

15. За вечную молодость

16. Любить, несмотря ни на что

17. Прекрасные выходные

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