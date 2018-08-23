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Марсианский зонд InSight возвращается к работе

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  • 07 мая 2019, 13:56
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Руководители космической миссии InSight рассказали о том, что уже сегодня марсианский зонд InSight приступит к работе. Напомним, что 7 марта у марсохода сломался бур, из-за чего работы пришлось временно отложить.

В сообщении агентства сказано, что, перейдя на новое место, марсоход не смог пробурить скважину на глубину больше 50 см из-за того, что грунт в этом районе представляет собой твердый слой из дюрикраста.

Ровно месяц потребовался инженерам, чтобы разобраться в причинах поломки и придумать, как продолжить миссию без вреда для аппарата.

Наш эксперт по работе с камерами придумал такую позу для роботизированной руки аппарата, которая позволит заглянуть внутрь «дымохода» в платформе установки и понять, сдвинулся ли бур после следующей пробной сессии работ. В зависимости от того, что мы увидим, мы или прижмем ее переднюю правую опору при помощи руки InSight, или опустим ее на сам грунт рядом с ней, — рассказали руководители миссии.

Недавно марсоход прислал новые данные, которое помогли ученым определить, почему аппарат не смог пробурить марсианский грунт.

Скорее всего, бур столкнулся с особо плотным слоем «спекшегося» песка, который одновременно не ломается под ударами бура и не позволяет ему сцепиться с грунтом. Чтобы это подтвердить специалисты провели эксперимент в Лаборатории реактивного движения NASA, где воссоздали марсианские условия.

Эксперимент показал, что InSight вполне может пробиться через этот слой песка, если повысить силу ее сцепления с грунтом или сделать установку более стабильной.

Мы планировали провести эксперимент гораздо раньше, но данные с марсохода дошли до нас только сейчас. Передача данных затянулась из-за перебоев связи, перепада температуры и мелких сбоев в работе самого аппарата.

Инженеры надеются, что эти замеры помогут окончательно решить проблемы с буром.

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