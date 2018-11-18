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Студент из Ганы упал в Москва-реку рядом с Кремлем

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В центре столицы студент из Ганы упал в Москва-реку, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел недалеко от Кремля около Большого Каменного моста.

Молодой человек не мог самостоятельно выбраться на берег, однако ему на помощь пришли столичные спасатели, которые достали его из воды.

Спасатели отвезли студента, проживающего в московском общежитии, на станцию «Крымский мост», где сейчас ожидают прибытия полиции и скорой помощи.

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