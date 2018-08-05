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Доступ к парковкам в центре Москвы ограничат 7 мая

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© Сергей Бобылев/ТАСС

В центре столицы во вторник, 7 мая, будет ограничен доступ к платным парковкам в связи с генеральной репетицией парада Победы.

Кроме того, в центре города будет перекрыт ряд улиц для автомобильного движения.

На сайте «Московского паркинга» рекомендуют автомобилистам учитывать эти обстоятельства при планировании маршрута поездки.

Кроме того, отмечается, что с 7 по 9 мая включительно будут недоступны парковки со шлагбаумом на Триумфальной площади, владение 1, и Болотной улице, владения 10−18. На Новом Арбате, владения 11−21 (участки 1 и 2) доступ к парковкам будет ограничен с 9:00 8 мая и до окончания парада 9 мая.

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