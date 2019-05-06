Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»

После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.

Основной их посыл заключается в том, что, несмотря на случившееся, «Аэрофлот» был и остается лучшей авиакомпанией.



Не менее любопытен тот факт, что крупнейшие российские СМИ почти не упоминали компанию в связи с произошедшей трагедией.



Как пишет один из пользователей, «бренд самолета и бренд аэропорта отдали в жертву, чтобы сохранить бренд авиакомпании».



О том, что авиакомпанию не упоминала «Лента.ру», также сообщает портал Rotm.ru. Издание отмечает, что и «Газета.ру» лишь один раз упомянула «Аэрофлот».

Сумела избежать упоминания авикомпании и Ксения Собчак.

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке 5 мая. Из 78 человек на борту, по последним данным, погиб 41. В России создана петиция с требованием запретить полеты Superjet из-за повышенной аварийности модели: только за последний год в России эти самолеты попали в восемь аварий.

