найти ×
   
  • USD +0.70
    65.33
  • EUR +0.80
    73.11
СохранитьСохранено0
×

202901

Тест: Сдали бы вы экзамен по русскому языку?

Small dd3dc5f883
  • 06 мая 2019, 15:34
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Богатый русский язык считается одним из самых сложных в мире. Даже его носители часто путаются в склонениях, ударениях и прочих спряжениях. Попробуйте ответить на вопросы теста ЕГЭ по русскому языку, чтобы определить свой уровень грамотности. Будьте внимательны и удачи!

На сколько вопросов ответили правильно? Хвастайтесь в комментариях, а тест, по традиции, отправьте своим друзьям-филологам — да-да, они тоже ошибаются!

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
806588читать позжечитаю позже
История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
30615203читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды

Правда посмертно.

24230130читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас07 августа 2018

Не верьте глазам своим.

22093789читать позжечитаю позже