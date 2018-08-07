Тест: Сдали бы вы экзамен по русскому языку?

Богатый русский язык считается одним из самых сложных в мире. Даже его носители часто путаются в склонениях, ударениях и прочих спряжениях. Попробуйте ответить на вопросы теста ЕГЭ по русскому языку, чтобы определить свой уровень грамотности. Будьте внимательны и удачи!

На сколько вопросов ответили правильно? Хвастайтесь в комментариях, а тест, по традиции, отправьте своим друзьям-филологам — да-да, они тоже ошибаются!