Шрек преодолел полосу препятствий и стал интернет-звездой

В соцсетях стал мега-популярным ролик, на котором крошечный Шрек мастерски преодолевает полосу препятствий, созданную для собак. Видео опубликовал на своей странице в Твиттер пользователь с ником chanbanhi. На кадрах можно увидеть запись с собачьих соревнований Westminster Dog Show, которые прошли в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке в феврале этого года, и где главным героем стал той-спаниель по кличке Гэбби, впечатливший зрителей своей невероятной скоростью.

Автор с помощью монтажа подменил быстрого пёсика на фигурку крошечного зелёного тролля и покорил сердца интернет-сообщества. Ролик мигом стал вирусным и разошёлся по всем соцсетям, а самого автора немедленного назвали гением монтажа.

В начале видео зелёный тролль стоит на старте полосы препятствий, и комментатор за кадром говорит, что Гэбби хочет скорее начать. Потом хозяйка кричит «Go!», и Шрек на большой скорости бросается перепрыгивать барьеры, преодолевать трубы, качели и другие препятствия, срывая бурные аплодисменты присутствующих.

Юзеры по достоинству оценили таланта монтажёра, оставив под видеороликом множество восхищённых комментариев.

Как это возможно, отредактировать видео настолько хорошо?! WTF?

Это настоящее, чёрт возьми, искусство!

Боже, я и не думал, что Шрек — собака xD.

Невероятно! Шрек — это любовь. Шрек — это жизнь.

Хорошо, что сейчас есть гифки для описания эмоций, которые невозможно описать.

Сам автор сказал журналистам Mashable, что он доволен своей работой:

Я потратил кучу времени, чтобы это смотрелось правдоподобно. Насколько вообще бегущий по полосе препятствий крохотный зелёненький Шрек может выглядеть правдоподобным.

Один из восхищённых зрителей наложил на ролик с бегущем орком звук испанских комментаторов. По мнению некоторых, так получилось даже эпичнее.

Для сравнения посмотрите оригинальную запись с выступлением супер-быстрой собачки Гэбби. Вы точно будете восхищены!

А вы любите Шрека?