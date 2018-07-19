Пять человек погибли в результате атаки на управление полиции

Как минимум 5 человек погибли в результате нападения неизвестных на полицейское управление в афганской провинции Баглан Абдула Алима Гафари. Еще около 50 участников столкновения получили ранения различной степени тяжести.

Об этом в воскресенье днем сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на данные местного управления общественного здравоохранения. О наличии пострадавших среди гражданского населения пока не сообщается.

По меньшей мере пять человек погибли и более 50 получили ранения в ходе продолжающейся атаки на управление полиции в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан, — сообщает официальный Twitter телеканала.

Напомним, несколькими месяцами ранее при атаке террористов на военную базу, расположенную в провинции Майдан-Вардак, погибли 120 силовиков.