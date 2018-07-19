найти ×
   
  • USD
    64.63
  • EUR
    72.31
СохранитьСохранено0
×

001232

Пять человек погибли в результате атаки на управление полиции

Small 25de0a1fdb

© AP/TASS

Как минимум 5 человек погибли в результате нападения неизвестных на полицейское управление в афганской провинции Баглан Абдула Алима Гафари. Еще около 50 участников столкновения получили ранения различной степени тяжести.

Об этом в воскресенье днем сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на данные местного управления общественного здравоохранения. О наличии пострадавших среди гражданского населения пока не сообщается.

По меньшей мере пять человек погибли и более 50 получили ранения в ходе продолжающейся атаки на управление полиции в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан, — сообщает официальный Twitter телеканала.

Напомним, несколькими месяцами ранее при атаке террористов на военную базу, расположенную в провинции Майдан-Вардак, погибли 120 силовиков.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
21549661читать позжечитаю позже
Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
73023984читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

19352470читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202521читать позжечитаю позже