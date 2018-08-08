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Задержан подозреваемый в убийстве 5 человек на Урале

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© pixabay.com

В Челябинской области задержали подозреваемого в совершении массового убийства, которое произошло утром 4 мая.

Как сообщалось ранее, в частном доме в городе Нязепетровске Челябинской области были найдены тела двух женщин, двух мужчин и 4-летнего мальчика с ножевыми ранениями.

В пресс-службе регионального СУ СК РФ сообщили URA.RU, что подозреваемый задержан по статье 91 УПК РФ.

При этом источник агентства в правоохранительных органах региона утверждает, что с бывшего мужа хозяйки дома, где произошло преступление, сняли подозрения.

Ранее предполагаемым убийцей считался 30-летний знакомый погибших. В качестве мотива убийства называлась ревность.

По данным РЕН ТВ, у задержанного предположительно мог быть конфликт с одним из убитых — Маратом Ганеевым.

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