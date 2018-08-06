В Петербурге насмерть замерз пенсионер

Жертвой резкого похолодания в Петербурге стал мужчина пенсионного возраста, сообщает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нетрезвый пожилой мужчина с различными травмами был обнаружен на проспекте Ветеранов в Петербурге 3 мая. На вид ему было 60 лет.

В городской больнице № 15, куда его доставили, у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб затылка.

Однако причиной смерти пенсионера стало переохлаждение, отмечает издание.

Как сообщалось ранее, в Ленобласти сильно похолодало 3 мая. В некоторых районах даже выпал снег.