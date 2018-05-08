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Чемпион Европы покинет футбольный клуб из-за конфликта с тренером Слуцким

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Дмитрий Рогулин/ТАСС

Вратарю голландского «Витесса» Эдуарду придется уйти из клуба из-за ссоры с главным тренером команды Леонидом Слуцким.

Как сообщает AD, несколько недель назад 36-летний португалец не поздоровался с российским специалистом, после чего перестал попадать в стартовый состав.

В «Витессе» Эдуарду играет на правах аренды, поскольку принадлежит лондонскому «Челси». Из-за возникших у футболиста разногласий со Слуцким, голландский клуб решил не выкупать португальца, пишет издание.

В 2016 году Эдуарду стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии, хотя на турнире был запасным вратарем.

За «Витесс» португалец сыграл 34 матча в сезоне-2018/19. На данный момент клуб занимает 6-е место в чемпионате Голландии.

Слуцкий занял пост главного тренера «Витесса» летом 2018 года. Его помощниками стали братья Алексей и Василий Березуцкие, игравшие под руководством Слуцкого в московском ЦСКА.

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