Чемпион Европы покинет футбольный клуб из-за конфликта с тренером Слуцким
- 03 мая 2019, 22:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Вратарю голландского «Витесса» Эдуарду придется уйти из клуба из-за ссоры с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
Как сообщает AD, несколько недель назад 36-летний португалец не поздоровался с российским специалистом, после чего перестал попадать в стартовый состав.
В «Витессе» Эдуарду играет на правах аренды, поскольку принадлежит лондонскому «Челси». Из-за возникших у футболиста разногласий со Слуцким, голландский клуб решил не выкупать португальца, пишет издание.
В 2016 году Эдуарду стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии, хотя на турнире был запасным вратарем.
За «Витесс» португалец сыграл 34 матча в сезоне-2018/19. На данный момент клуб занимает 6-е место в чемпионате Голландии.
Слуцкий занял пост главного тренера «Витесса» летом 2018 года. Его помощниками стали братья Алексей и Василий Березуцкие, игравшие под руководством Слуцкого в московском ЦСКА.
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