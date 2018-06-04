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Участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» найдена мертвой

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В гостиничном номере в Мехико нашли мертвой бывшую королеву красоты Уругвая, которая представляла свою страну на конкурсах «Мисс Вселенная-2006» и «Мисс Мира-2008».

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в ванной комнате тело женщины. Ей оказалась 31-летняя Фатимих Давила Соса, сообщает Fox News.

По предварительной версии, она покончила с собой.

В сообщении телеканала отмечается, что Соса приехала в Мехико 23 апреля предположительно для работы моделью.

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