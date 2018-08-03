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С начала года в очередях на пунктах пропуска в Донбассе умерли 19 человек

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Валентин Спринчак/ТАСС

В 2019 году ожидание в очередях на линии соприкосновения в Донбассе стало роковым почти для двух десятков людей.

Как сообщил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин, с начала года на пунктах пропуска скончались 19 человек.

Он уточнил, что эти данные были получены Спецмониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ на Украине, сообщает ТАСС.

По его словам, эти пункты возникли из-за торгово-экономической, транспортной и социальной блокады Донбасса со стороны Киева. Для многих жителей, кто вынужден был пересекать образовавшуюся линию соприкосновения, она стала труднопреодолимым препятствием.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин поручил Министерству доходов и сборов и Министерству госбезопасности разработать упрощенный механизм пересечения границы с Россией.

Накануне, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок получения российского гражданства для жителей отдельных районов ДНР и ЛНР.

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