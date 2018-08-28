ДНК Леонардо да Винчи получат из пряди его волос

Команда итальянских исследователей получила прядь волос Леонардо да Винчи, ранее находившуюся в частной американской коллекции. Ученые планируют провести ДНК-анализ волоса, и если подтвердится, что прядь принадлежит великому художнику, то это позволит определить подлинность останков, находящихся во Франции.

Также на основе этого анализа генетики смогут найти генетические основы выдающихся талантов да Винчи.

Мы рассчитываем, что эта необыкновенная реликвия позволит нам продолжить исследование ДНК да Винчи, — отмечают исследователи.

Ученые рассказали, что прядь впервые обнаружили в 2016 году, но только сейчас им предоставилась возможность провести анализ ДНК. Авторы исследования планируют сравнить его с ДНК живых потомков Леонардо, а также с костями, найденными в захоронениях да Винчи.

Это позволит не только удостоверится в подлинности волоса, но и разобраться с предполагаемыми останками художника.

Напомним, что Леонардо был похоронен в часовне Сен-Флорен в замке Амбуаз, но замок пострадал во время Французской революции. Найденные в нем кости были перезахоронены в другой часовне, Сен-Юбер, но до сих пор неизвестно, действительно ли это останки да Винчи.



Вокруг жизни и смерти художника много легенд. Недавно ученые проводили крупнейшее исследование здоровья Леонардо, основываясь на письменных свидетельствах современников художника, а также на качестве работ в разные годы.

В ходе таких исследований специалисты выяснили, что художник, скорее всего, скончался от инсульта в возрасте 67 лет.

Качество последних рисунков натолкнуло ученых на мысль, что примерно в 65 лет у Леонардо парализовало руку, но он продолжал работать до самой смерти.

Повторный инсульт, случившийся в 1519 году, по мнению специалистов, и стал причиной гибели художника.

Около двух лет назад также начался и другой проект, в котором реконструкторы занимались восстановлением внешности художника по ДНК чешуек кожи и волос, сохранившихся на картинах.

В новом исследование ученые хотят сравнить прядь волос не только с полученными ДНК, но и с генетическим материалом ныне живущих родственников да Винчи, а также с ДНК, извлеченной из предполагаемых останков его родителей.