Как отмечают День весны и труда в регионах России

Сегодня в России отмечают День весны и труда. По всей стране прошли массовые демонстрации, концерты и народные гулянья. Как показывают опросы ВЦИОМ, праздник 1 мая отмечают 49% россиян.

Дальневосточный федеральный округ

Во Владивостоке на первомайское шествие вышли более 20 тысяч человек. Праздничные колонны прошли по главной улице города — Светлаковской. При этом с погодой жителям Владивостока в этом году не повезло. День весны и труда в столице Приморья выдался очень туманным и дождливым.

«Всего по Светланской прошло 18 отраслевых колонн, каждая из которых делилась на отдельные коллективы. Были колонны политических партий, колонна творческих коллективов, колонна СМИ, общественных организаций, медицинских организаций, колонна диаспор и другие», — рассказал в интервью ТАСС представитель пресс-службы Приморского края.



В Хабаровске к праздничной демонстрации присоединились около 35 тысяч человек. Начало шествию дал короткий митинг на сцене посреди площади имени Ленина.

«1 мая в этом году проходит под девизом „За эффективную экономику в интересах человека труда“. Мы уверены в том, что в России эффективная экономика должна сочетаться с обязательным повышением уровня жизни трудящихся, с обязательным повышением заработной платы. Человек труда — это главный капитал России, и он заслуживает права получать достойную заработную плату», — прокомментировала председатель краевого объединения профсоюзных организаций Галина Кононенко.

Сибирский федеральный округ

В Новосибирске проходила не только демонстрация профсоюзов, но и «Монстрация» — шутливое шествие с абсурдными лозунгами.

В Кемерово в первомайском митинге-концерте принимали участие около трех тысяч человек. Среди присутствующих были люди с символикой политических партий и представители ОНФ.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге демонстрация в честь 1 Мая собрала порядка 25 тысяч участников. Пришли работники предприятий, представители профсоюзного движения, члены ОНФ, общественники, депутаты, работники региональной администрации и мэрии.

«В этом году Свердловская область отмечает 85-летие. К своему юбилею регион подошёл с хорошими результатами и позитивным настроем на будущее. Нам по плечу решение новых задач», — приводит «Облгазета» обращение губернатора Евгения Куйвашева.



В Челябинске в первомайском шествии также принимали участие более 20 тысяч жителей города. Люди вышли на улицы с лозунгами о достойной заработной плате и приемлемых условиях труда.

Материал обновляется.