Хозяин кота рискнул жизнью, чтобы вытащить питомца с чужого балкона

В Сеть попало видео, на котором мужчина идёт по карнизу многоэтажного дома, чтобы забрать своего кота с соседского балкона. Кадры были сняты из дома напротив очевидцами и на них видно, как сначала хозяин питомца стоит на балконе с приятелем и что-то обсуждает, затем смело перелазит через перила и по узкому выступу здания идёт в квартиру соседей, где бродит рыжий кот. Забрав животное, мужчина спешно возвращается к себе.

Позже мужчина, которого разыскали журналисты, попросил не называть своего имени и объяснил, что боялся, как бы его кошка случайно не сорвалась вниз, потому что, по его словам, зверь чувствовал себя некомфортно и явно не хотел находиться у соседей.

Я увидел, как мой кот пытался залезть под стекло на балконе и чуть не застрял, я боялся, что он поранился. Сначала я пошёл к соседям, стучал им в дверь, но дома никого не было, поэтому я решил действовать самостоятельно — объяснил владелец рыжего прохвоста.

Видеоролик со спасением кота храбрым владельцем быстро стал вирусным в социальных сетях и набрал тысячи просмотров. Люди в комментариях называют хозяина животного героем и восхищаются его самоотверженностью.

Хозяева частенько рискуют жизнью ради любимых питомцев. Так, «Ридус» писал про хозяина собаки, который ворвался в горящий дом, чтобы спасти своего питомца. И даже пожарные не смогли его удержать.