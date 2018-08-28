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Назван капитан сборной России по хоккею

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© Kostas Lymperopoulos/Zuma\TASS

Капитаном сборной России по хоккею перед заключительным в сезоне этапом Евротура выбран Илья Ковальчук, сообщается в официальном блоге Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.

Кроме того, ассистентами капитана стали Евгений Малкин, Александр Овечкин и Сергей Плотников.

В среду, 1 мая, национальная сборная России стартует на заключительном этапе Евротура — Чешских хоккейных играх.

Сборная России сыграет три матча: 1 мая — со сборной Швеции, 4 мая — с командой Финляндии, 5 мая — со сборной Чехии.

В понедельник, 29 апреля, нападающие Павел Красковский, Анатолий Голышев и Владимир Ткачев, а также защитники Егор Яковлев и Артем Сергеев покинули расположение сборной России по хоккею, напоминает газета «Известия».

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