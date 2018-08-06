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Дуэт русских художников рисует комиксы с чёрным юмором ради добрых дел

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  • 30 апреля 2019, 17:25
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Илья и Полина — это российский дуэт художников, которые создают комиксы по просьбе всех желающих. Однако у них есть одно условие — человек, заказывающий иллюстрации под их авторством, должен пожертвовать деньги на благотворительность. Взамен ребята, опираясь на идею заказчика, фантазируют со всем размахом, беззастенчиво используя чёрный юмор и щепотку абсурда. На каждом из таких рисунков указывается имя заказчика. Мы, в редакции «Ридуса», посчитали, что это очень крутая идея — и веселиться, и на благие цели деньги зарабатывать! Собрали для вас несколько весьма саркастичных работ художников из проекта «Утиная благотворительность», чтобы вы улыбнулись и тоже что-нибудь заказали.

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Как вам такая идея? Закажете комикс у авторов?

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