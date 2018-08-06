Тест: Сможете ли вы решить 10 детских задачек на смекалку?

Говорят, что задачи на смекалку в состоянии решать только дети и люди с нестандартным мышлением. Собрали для вас 10 простых детских задачек на сообразительность. Попробуйте их решить. Только, чур, в поисковики не подглядывать!

Сколько у вас правильных ответов? Похвастайтесь в комментариях, а ссылку на тест отправьте своим самым сообразительным друзьям.