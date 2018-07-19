«Не уезжайте!»: курганский застройщик выпустил оригинальную рекламу

На улицах Кургана появились адресованные местным жителям рекламные плакаты с просьбой не уезжать из родного города. Оригинальную маркетинговую кампанию запустил местный застройщик «БИК-сервис», сообщает паблик «О, Курган».

В качестве аргументов в пользу того, чтобы остаться в Кургане, авторы рекламы упоминают высокие зарплаты, хорошее жилье и работу.

Курганцы, не уезжайте! У нас отличные дома, работа и зарплата, — гласят появившиеся в городе плакаты.

Пользователи социальной сети отнеслись к креативной рекламной кампании с иронией. Некоторые в шутку упрекали застройщика в чрезмерной убедительности доводов, другие сокрушались, что успели покинуть Курган до появления этих билбордов.

Между тем, судя по объявлениям, размещенным компанией «БИК-сервис» на сайте «Зарплата.ру», под отличной заработной платой застройщик понимает оклад от 20 тысяч рублей.

Устроиться к заказчику креативных билбордов можно строителем, менеджером по продажам или бухгалтером.

Примечательно, что соискателю вакансии в рекламном отделе (где, вероятно, и родилась оригинальная задумка) предлагаю зарплату, начинающуюся с 20 тысяч рублей до вычета налогов.

Согласно открытым данным, опубликованным на сайте курганской областной думы, средняя заработная плата в регионе за 2018 год составляла 27788 рублей.

Напомним, в прошлом году широкий отклик нашла рекламная кампания авиаперевозчика Utair. На плакатах с надписью «Туда, где вас ждут», рекламодатель разместил фотографии старых панельных многоэтажек, хрущевок и деревянных домиков.