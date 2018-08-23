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В Росгвардии предупредили об опасности соцсетей

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© Коллаж/Ridus

Россиянам, планирующим отдохнуть на майских праздниках вне дома, следует осторожнее пользоваться социальными сетями и не публиковать в интернете даты своего отъезда и сроки отсутствия. Такую рекомендацию в понедельник, 30 апреля, озвучил старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Геннадий Белокопытов.

Гражданам рекомендуется быть осторожнее с социальными сетями, люди любят рассказывать там, где и на какой срок они будут во время праздников, тем самым создавая неплохое подспорье злоумышленникам,  приводит слова Белокопытова ТАСС.

Кроме того, отправляясь в отпуск, следует установить доверительные отношения с соседями, считают в Росгвардии. Представитель силового ведомства рекомендовал позаботится о создании эффекта присутствия в квартире — в этом, по его мнению, могут помочь люди, готовые время от времени наведываться в ваше жилище, чтобы включить там свет.

Самое важное, наверное, это дружить с соседями, они всегда могут заметить что-то подозрительное, в нужный момент поднимут тревогу, с ними можно договориться, чтобы они иногда заходили в квартиру и включали свет, — рекомендует специалист.

Напомним, ранее стала известно, какая погода ожидает москвичей на майских праздниках. После самого сухого за всю историю наблюдений апреля в столицу придут осадки и понижение температуры.

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