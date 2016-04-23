Польша и США договорились об усилении военного присутствия в республике

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил в эфире Польского телевидения, что Варшава договорилась с Вашингтоном о расширении американского военного присутствия в республике.

«Сейчас мы договариваемся о деталях», — отметил министр, добавив, что надеется на завершение переговоров в этом году.

Как писали ранее немецкие СМИ, Варшава является «образцовым членом» НАТО и на протяжении нескольких лет тратит на оборону 2% ВВП. При этом все польские партии придерживаются курса на увеличение военных расходов в долгосрочной перспективе.

Как сообщал «Ридус», в феврале нынешнего года Польша решила приобрести у США 20 ракетных пусковых установок HIMARS дальностью до 300 километров и общей стоимостью 414 млн долларов. В Госдуме на это заявили, что Варшава в первую очередь создаст угрозу для своей территории.