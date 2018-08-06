Суд арестовал экс-руководителя головного предприятия Роскосмоса

Бывшего исполняющего обязанности генерального директора НПО «Техномаш» (входит в Роскосмос) Дмитрия Панова Замоскворецкий суд Москвы арестовал по делу о крупных хищениях, сообщает РИА Новости.

По словам следователя, экс-директора обвиняют в хищении более 400 миллионов рублей при реконструкции стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

Суд принял решение об аресте Панова до 24 июня. Заключить под стражу бывшего топ-менеджера удалось со второго раза: в пятницу судья отложила заседание по ходатайству прокуратуры, чтобы дать следствию время лучше обосновать причастность Панова к преступлению. Бывшему гендиректору грозит до десяти лет заключения.

Панов просил отпустить его под домашний арест, ссылаясь на плохое здоровье. По его словам, он был неоднократно ранен во время военной службы, в частности получил осколочные ранения и был контужен при взрыве мины, отмечает корреспондент агентства.

Как сообщал «Ридус», в первых числах апреля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что работа в ракетно-космической корпорации «Энергия» по созданию многоразового корабля «Федерация», как и по ряду других проектов, была организована плохо. По его словам, это привело к нескольким увольнениям.