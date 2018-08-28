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В Подмосковье задержали семерых террористов ИГИЛ

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© ФСБ России/ТАСС

В Подмосковье задержали семерых участников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», сообщает пресс-служба ФСБ России.

В ведомстве отметили, что у членов ячейки во время обыска были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи, электронные носители информации, экстремистская литература.

Среди задержанных как граждане России, так и выходцы из Центральной Азии и Закавказья.

В ФСБ добавили, что руководство террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары.

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