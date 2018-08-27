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Получен снимок самого большого валуна на астероиде Бенну

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  • 29 апреля 2019, 14:58
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© NASA

Космический зонд NASA OSIRIS-REx прислал на Землю новые фото поверхности астероида Бенну, которая полностью усыпана крупными камнями и валунами. 

Дело в том, что на астероиде практически нет свободного места, на котором бы не было кратеров и камней, поэтому астрономы часто проводят съемку, чтобы составить картографию Бенну. Это поможет определить лучшее место для приземления и дальнейшей работы аппаратов.

В ходе предыдущих исследований специалисты выяснили, что часть камней, которые удалось сфотографировать, похожи на скальные образования. На некоторых из них даже заметны следы отслаивания породы, что говорит о процессах космического выветривания.

Во время последнего исследования руководители миссии получила качественное изображение одного из самых крупных валунов Бенну, который получил название «Валун № 1». Скорее всего, размер камня около 52 метров.

Снимки были получены во время программы Detailed Survey, которая проходила в марте-апреле 2019 года. Часть полученных снимков команда миссии уже выложила в открытый доступ.

Предполагается, что этот этап программы завершится к июню 2019 года. С помощью полученных данных руководители миссии смогут составить подробную карту местности, выбрать наиболее пригодное место для забора грунта, а также для дальнейших исследований астероида с помощью современного оборудования.

Напомним, что OSIRIS-REx — это межпланетная космическая станция, главной целью которой является сбор грунта с астероида Бенну. Станцию запустили в сентябре 2016 года, а к своей цели она прибыла в декабре 2018-го. 

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