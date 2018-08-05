Из-за снега в Екатеринбурге застрял автобус с первоклассниками

Выпавший 28 апреля снег в Екатеринбурге стал большой неожиданностью для всех.

В частности, стихия создала серьезные препятствия для движения автотранспорта.

Как сообщает E1.ru, из-за снежных заносов на дороге застрял автобус с первоклассниками, возвращавшийся в Екатеринбург с экскурсии.

По данным портала, дети уже десять часов находятся в пути без еды и воды.

Хотя школьников сопровождают два учителя и экскурсовод, дети звонят родителям и плачут.

По словам матери одного из учеников, автобус застрял в пробке.

Родители требуют, чтобы сотрудники МЧС вызволили их детей из снежного плена.