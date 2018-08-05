Из-за снега в Екатеринбурге застрял автобус с первоклассниками
- 28 апреля 2019, 23:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Выпавший 28 апреля снег в Екатеринбурге стал большой неожиданностью для всех.
В частности, стихия создала серьезные препятствия для движения автотранспорта.
Как сообщает E1.ru, из-за снежных заносов на дороге застрял автобус с первоклассниками, возвращавшийся в Екатеринбург с экскурсии.
По данным портала, дети уже десять часов находятся в пути без еды и воды.
Хотя школьников сопровождают два учителя и экскурсовод, дети звонят родителям и плачут.
По словам матери одного из учеников, автобус застрял в пробке.
Родители требуют, чтобы сотрудники МЧС вызволили их детей из снежного плена.
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