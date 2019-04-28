найти ×
   
  • USD +0.03
    64.71
  • EUR -0.02
    72.09
СохранитьСохранено0
×

001053

В ЮАР совершил экстренную посадку Boeing 767 с горящим двигателем

Small f1a6d446e0

© visualhunt.com

В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга в ЮАР, успешно приземлился Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe.

Посадка была экстренной, поскольку появились данные о возможном возгорании двигателя, сообщает The Sun.

Как пишет газета, возгорание могло произойти из-за столкновения лайнера с птицей.

Известно также, что самолет выполнял рейс Йоханнесбург — Хараре и должен был приземлиться в зимбабвийской столице.

Ранее сообщалось, что сигнализировавший о бедствии Superjet «Аэрофлота» экстренно сел в Риге.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
202521читать позжечитаю позже
Общество
Три главные причины разводов
211436210читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

9029862читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

6291531читать позжечитаю позже