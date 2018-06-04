В аэропорту Лондона дрон помешал самолетам приземлиться
- 28 апреля 2019, 21:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Прибывающие в лондонский аэропорт Гатвик самолеты были вынуждены лететь в другую воздушную гавань, расположенную в 50 км от британской столицы.
Препятствием для посадки лайнеров послужило сообщение о появившемся над летным полем беспилотном летательном аппарате.
В результате авиадиспетчерам пришлось отправить рейсы из Барселоны, Амстердама и Ираклиона в соседний аэропорт Станстед. Еще один самолет из Берлина направили для дозаправки в аэропорт Саутенд, сообщает The Sun.
По данным издания, в настоящее время Гатвик работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал новый комплекс противодействия гражданским дронам «Атака — DBS» разработал. Новинка способна пресекать проникновение беспилотников на частную территорию.
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