найти ×
   
  • USD +0.03
    64.71
  • EUR -0.02
    72.09
СохранитьСохранено0
×

007135

Благодатный огонь прибыл в Москву

Small 25de0a1fdb

© Владимир Смирнов/ТАСС

Специальный рейс из Иерусалима доставил в Москву Благодатный огонь, знаменующий приближение православного праздника Пасхи. В столичном аэропорту Внуково, где в субботу вечером приземлился самолет, символ воскрешения Иисуса встречали верующие с разных уголков страны, передает ТАСС.

Сотни людей приехали во Внуково из Москвы, Подмосковья и других регионов, чтобы доставить ее в храмы и приходы по всей России, — отмечается в сообщении агентства.

В ближайшие минуты частицу Благодатного огня специальным кортежем доставят в храм Христа Спасителя, где состоится праздничное богослужение с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее священники рассказали, как правильно отметить Пасху, а также стало известно, сколько грамм пасхального кулича стоит употреблять постящимся.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
481758825читать позжечитаю позже
Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
11250505читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

422708503читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

9029062читать позжечитаю позже