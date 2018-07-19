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Крышу Нотр-Дама хотят напечатать на 3D-принтере

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  • 27 апреля 2019, 10:28
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Дизайнеры из компании Conc3rde выступили с идей отреставрировать сгоревшую крышу собора Парижской Богоматери с помощью деталей, напечатанных на 3D-принтере. А в качестве чернил для 3D-принтера будет выступать пепел от сгоревшей крыши.

Напомним, что пожар в Нота-Даме случился 15 апреля и длился около 10 часов. В пожаре пострадала не только крыша собора, но и шпиль, стены, а также частично сгорело внутреннее убранство.

Что, если мы возьмем камень, который пережил несколько веков, и не просто откажемся от него, а повторно используем, и сохраним душу здания, — предложили дизайнеры.

Несмотря на то, что на реконструкцию собора пригласили лучших мастеров со всего света, дизайнеры считают, что новый Нотр-Дам уже не будет нести в себе ту историческую ценность, что представлял ранее.

В настоящее время в крыше собора есть большая дыра, а шпиль и вовсе рухнул. На полу нефа (внутри собора) лежит большая куча щебня, состоящая из материалов, из которых был построен собор.

Дизайнеры хотят использовать этот материал, чтобы создать детали для реконструкции, которые будут хранить в себе частичку прошлого здания.

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