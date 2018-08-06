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Уволены полицейские, избившие до смерти отца российского бойца ММА

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Магомед Юнусилау и его отец Сулли. © vk.com

Из органов внутренних дел были уволены трое оперуполномоченных уголовного розыска межмуниципального управления МВД России «Орехово-Зуевское», которые нанесли тяжкие телесные повреждения мужчине 1973 года рождения.

«Они понесут наказание в соответствии с законодательством», — сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуево трое полицейских избили до смерти 46-летнего Сулли Юнусилау, отца чемпиона мира по смешанным единоборствам (ММА) Магомеда Юнусилау.

По словам Петровой, несколько руководителей местной полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, пишет агентство. В их числе — начальник уголовного розыска межмуниципального управления МВД РФ «Орехово-Зуевское», начальник отдела уголовного розыска, а также врио начальника 2-го отдела полиции и его заместитель.

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