Сибиряк рисует чудные иллюстрации с непредсказуемым концом

Дмитрий Пьянков живёт в Новосибирске, рисует абсурдно смешные комиксы, ведёт Инстаграм и сам себя называет художником «мемасосов». Его весёлые картинки основаны на игре слов и образов, результат которой довольно трудно предсказать. За это подписчики и любят парня: за нетипичность. Присоединяйтесь.

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