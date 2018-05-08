Вслед за оскорбившим пенсионеров депутатом лишился должности и его сын
- 26 апреля 2019, 17:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Решением квалификационной коллегии судей Волгоградской области досрочно прекращены полномочия судьи председателя Клетского районного суда Рашада Набиева.
Основанием для этого решения послужило азербайджанское гражданство Набиева, что нарушает закон «О статусе судей в Российской Федерации».
«Квалификационная коллегия судей Волгоградской области на основании пп. 6 п. 1 ст. 14 Закона о статусе судей (приобретение иностранного гражданства) прекратила полномочия судьи Набиева», — сообщили ТАСС в пресс-службе Судебного департамента Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что Рашад Набиев является сыном бывшего депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, который недавно был лишен депутатских полномочий и исключен из «Единой Россией» за оскорбительные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров. Он назвал «алкашами и тунеядцами» людей, получающих минимальную пенсию.
Рашад Набиев был назначен на должность председателя Клетского районного суда Волгоградской области 23 февраля 2013 года сроком на 6 лет. Хотя полномочия Набиева как председателя суда закончились, он оставался судьей на бессрочный период.
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