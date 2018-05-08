найти ×
   
  • USD +0.03
    64.71
  • EUR -0.02
    72.09
СохранитьСохранено0
×

-103568

Вслед за оскорбившим пенсионеров депутатом лишился должности и его сын

Small f1a6d446e0

© kletskdon.ru

Решением квалификационной коллегии судей Волгоградской области досрочно прекращены полномочия судьи председателя Клетского районного суда Рашада Набиева.

Основанием для этого решения послужило азербайджанское гражданство Набиева, что нарушает закон «О статусе судей в Российской Федерации».

«Квалификационная коллегия судей Волгоградской области на основании пп. 6 п. 1 ст. 14 Закона о статусе судей (приобретение иностранного гражданства) прекратила полномочия судьи Набиева», — сообщили ТАСС в пресс-службе Судебного департамента Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что Рашад Набиев является сыном бывшего депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, который недавно был лишен депутатских полномочий и исключен из «Единой Россией» за оскорбительные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров. Он назвал «алкашами и тунеядцами» людей, получающих минимальную пенсию.

Рашад Набиев был назначен на должность председателя Клетского районного суда Волгоградской области 23 февраля 2013 года сроком на 6 лет. Хотя полномочия Набиева как председателя суда закончились, он оставался судьей на бессрочный период.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
806478читать позжечитаю позже
Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
21549323читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов

Размножив окружающую действительность.

11250505читать позжечитаю позже
|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?08 мая 2018

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

22019206читать позжечитаю позже