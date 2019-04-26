Жители ЛНР выстроились в очередь за российскими паспортами

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о том, что жители ЛНР выстроились в очереди, чтобы воспользоваться новым указом Путина об ускоренном получении российского гражданства и подать документы на получение паспорта РФ.

«В местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует о том, что желающих получить паспорт гражданина России очень и очень много», — сказал Пасечник в эфире телеканала «Россия-24».

Леонид Пасечник пообещал, что руководство народной республики сделает все возможное, чтобы облегчить процесс подачи документов.

Комментируя ажиотаж вокруг президентского указа о гражданстве, постпред России при ООН Василий Небензя назвал его вынужденной гуманитарной мерой, которая поможет жителям Донбасса выжить в условиях, когда украинское государство отказалось исполнять свои обязательства перед людьми.

«Это гуманитарная мера, прошу вас это понять. Россия заинтересована в процветании братской Украины. Собственно, указ президента и был направлен на то, чтобы обеспечить тем гражданам, которые оказались в ужасных бедственных условиях, возможности социальной защиты», — цитирует ТАСС выступление дипломата на заседании Совбеза ООН.



Василий Небензя подчеркнул, что данное решение «никак не касается минских договоренностей», а Россия не будет принуждать жителей Донбасса к перемене гражданства.



Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок получения российского гражданства для жителей отдельных районов ДНР и ЛНР. Согласно новым правилам, жители республик Донбасса смогут претендовать на получение гражданства, не дожидаясь, когда пройдут пять лет с момента получения вида на жительство. Кроме того, сократятся и сроки, отведенные органам государственной власти на рассмотрение заявления. Жители Донбасса, с которыми побеседовала корреспондент «Ридуса» Анна Долгарева, указ Путина о паспортах оценили по большей части положительно.

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского обратились к международному сообществу с призывом наказать Россию за решение упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР. По поручению действующего президента Петра Порошенко представитель Украины в ООН запросил созвать заседание Совета Безопасности. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал решение о паспортах частью «оккупационного плана» России.