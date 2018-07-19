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Объявлены победители 41-го Московского кинофестиваля

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Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Главный приз 41-го ММКФ был присужден казахстанской картине «Тренинг личностного роста».

Вручая эту награду, председатель жюри — корейский режиссер Ким Ки Дук — заявил, что он бы дал Гран-при всем 13 конкурсным фильмам.

Китайская лента «Жизнь морских обитателей» была отмечена Специальным призом, а награда за лучшую режиссуру досталась постановщику итальянской картины «Она смеется» Валериа Мастандреа.

Лучшей актрисой была названа Соха Ниасти, сыгравшая в иранском фильме «Моя жизнь на втором курсе», а приз за лучшую мужскую роль получил финский актер Томми Корпела («Пустота»), сообщает ТАСС.

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