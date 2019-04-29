Как выглядят мужчины до и после службы в российской армии

1.

Вокруг армии всегда существовало множество споров. Сторонники военной службы уверяют, что только армия способна сделать из мальчика настоящего мужчину. А противники говорят, что это год жизни, потраченный впустую.

Фотограф Юрий Чичков создал фотопроект под названием «Армия», для которого снял мужчин до и после года службы, чтобы наглядно показать, как меняют человека армейские будни. Удалось это ему или нет, судите сами.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Что скажете об этом фотопроекте? А что думаете о службе в армии — надо или лучше избежать?