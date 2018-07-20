Нижегородские депутаты предложили узаконить нормирование уровня запахов
- 25 апреля 2019, 17:41
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области направят в Госдуму и Совет Федерации обращение о необходимости нормирования допустимых уровней воздействия запахов.
Хотя проверка не показывает превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере, жители региона все чаще жалуются на неприятные запахи, утверждают народные избранники.
По их словам, в отсутствие законодательных норм нельзя привлечь к ответственности виновников загрязнения воздуха, источником которого являются промышленные предприятия и свалки.
«Необходимо принять меры по скорейшей разработке гигиенических нормативов по нормированию предельно допустимого уровня воздействия запахов на человека и окружающую среду», — приводятся на сайте Законодательного собрания слова председателя комитета по экологии и природопользованию Владислава Атмахова.
По его мнению, также требуется рассмотреть передачу полномочий по нормированию уровня запахов на областной уровень.
Ранее были названы десять российских регионов с самым грязным воздухом. Нижегородской области в первой десятке не оказалось.
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