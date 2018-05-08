«Обпели скрепу»: украинские СМИ разозлил клип «Любэ» про Крымский мост

Украинские СМИ жестко раскритиковали новый клип группы «Любэ», посвященный Крымскому мосту. На российских музыкантов, опубликовавших свою работу на YouTube, горой посыпались оскорбления.

Судя по заголовкам, можно предположить, что новая композиция не пришлась украинским журналистам по душе. Издания охотно тиражировали негативные комментарии о видео, не стесняясь акцентировать внимание читателей на самых провокационных эпитетах.

Так, Николая Расторгуева и его коллег упрекали в пропаганде, «воспевании скреп», называли «карманными скоморохами» и любимой группой Путина.



Не обошлось и без негативных комментариев под самим роликом «Любэ».

Напомним, клип на новую композицию «Любэ» был опубликован 25 апреля. Авторами слов и музыки выступили продюсер Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов.

Также в создании композиции приняли участие солистки группы «Фабрика», которые исполнили партии на бэк-вокале.